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Школы Татарстана получат технику на 18,9 миллиона рублей

Школы Татарстана получат технику на 18,9 миллиона рублей

Школы Татарстана получат технику на 18,9 миллиона рублей, сообщает интернет-портал TatCenter со ссылкой на Единую информационную систему в сфере закупок. 

Для 42 учреждений будут закуплены квадрокоптеры и 3D-принтеры. Закупка будет произведена в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Отмечается, что начальная сумма контракта – 18,9 миллиона рублей.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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