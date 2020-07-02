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Шнуров решил возродить «Ленинград»

Шнуров решил возродить «Ленинград»Сергей Шнуров Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группу «Ленинград». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу артиста.

В полночь 3 июля коллектив выпустит клип на новую песню «Фотосессия». Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. Он назвал работу необычной, так как в ней присутствует особенный юмор и сарказм, а также пообещал, что она никого не оставит равнодушной.

«Пафосные речи в Instagram сейчас любит постить каждая уважающая себя современная женщина. Вот "об них" и пойдет речь», — пояснила вокалистка группировки «Ленинград» Виктория Кузьмина, ставшая главной героиней клипа.

20 марта прошлого года стало известно, что группа «Ленинград» прекращает свою концертную деятельность. Рассуждая о причинах роспуска коллектива, Шнуров пояснил, что он создавался для исполнения музыки эпохи застоя. «Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», — отметил он и добавил, что сейчас этот период подошел к концу, а «застой в некотором роде начинает уже вибрировать».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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