Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Лидия Мартынова

Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевка с применением минометов калибром 82 миллиметра и СПГ. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ведомства.