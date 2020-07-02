Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Сегодня, 19:42 Лидия Мартынова
Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевка с применением минометов калибром 82 миллиметра и СПГ. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ведомства.
По материалам: ria.ru