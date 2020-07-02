СКЖД возвращает поезд Ростов-Адлер на маршрут

Вадим Карасев

Увеличившийся пассажиропоток и улучшившаяся эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции позволили возобновить курсирование по маршруту поезда №642/641 Ростов-Адлер.

Как сообщается на сайте СКЖД уже с пятницы, 3 июля, из Ростова-на-Дону отправляется первый состав, сформированный из пятнадцати двухэтажных вагонов. Из Ростова поезд будет отправляться по нечетным дням, из Адлера – по четным. Уже открыта свободная продажа билетов на указанный поезд. Ознакомиться с графиком движения поезда, узнать стоимость билета или оформить проездные документы можно на сайте РЖД.

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