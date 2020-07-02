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Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекордДжефф БезосФото: Anushree Fadnavis / Reuters

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса взлетело до нового рекордного показателя в 171,6 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Акции Amazon в среду, 1 июля, выросли на 4,4 процента до рекордных 2878,7 доллара, за счет чего богатство Безоса достигло 171,6 миллиарда долларов, побив рекорд в 167,7 миллиарда долларов, установленный 4 сентября 2018 года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Примечательно, что состояние богатейшего в мире человека достигло таких высот несмотря на то, что ранее он отказался в пользу жены от четверти своей доли в Amazon в рамках бракоразводного процесса в прошлом году. В 2020 году Джефф Безос увеличил свое состояние на 56,7 миллиарда долларов.

Согласно представленному ранее рейтингу BrandZ от консалтинговой компании Kantar, Amazon, как и год назад, назван самым дорогим брендом в мире. Стоимость компании выросла почти на треть до 415,9 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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