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Сын Сергея Бодрова записал рэп про политику

Сын Сергея Бодрова записал рэп про политикуФото: Telegram-канал «РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ»

Сын актера и режиссера Сергея Бодрова, погибшего при сходе ледника «Колка» в Кармадонском ущелье в 2002 году, Александр Бодров записал политический рэп. На это обратил внимание Telegram-канал «РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ».

По данным ресурса, 17-летний музыкант выступает под псевдонимом Simple Саня. Один из его треков посвящен деятельности мэра Москвы Сергея Собянина и Министерства культуры.

Как уточнил Александр Telegram-каналу «Антиглянец», автор строчек — музыкант Manager, с которым он записал коллаборацию.

«Сначала Саша вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети. Она была посвящена лайфстайлу, андерграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним Simple Саня. Потому что он хоть и известный в сети, для близких остается просто Саня», — рассказал источник из окружения рэпера.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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