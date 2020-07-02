Сын Сергея Бодрова записал рэп про политику

Вадим Карасев

Фото: Telegram-канал «РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ»

Сын актера и режиссера Сергея Бодрова, погибшего при сходе ледника «Колка» в Кармадонском ущелье в 2002 году, Александр Бодров записал политический рэп. На это обратил внимание Telegram-канал «РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ».

По данным ресурса, 17-летний музыкант выступает под псевдонимом Simple Саня. Один из его треков посвящен деятельности мэра Москвы Сергея Собянина и Министерства культуры.

Как уточнил Александр Telegram-каналу «Антиглянец», автор строчек — музыкант Manager, с которым он записал коллаборацию.

«Сначала Саша вместе с другом создал группу CRACK SQUAD в сети. Она была посвящена лайфстайлу, андерграунду. А потом Бодров решил записать рэп. Взял псевдоним Simple Саня. Потому что он хоть и известный в сети, для близких остается просто Саня», — рассказал источник из окружения рэпера.