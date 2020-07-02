Таблоид выплатит Джеффри Рашу рекордную компенсацию по делу о клевете

Влада Некрасова

Австралийская газета Daily Telegraph выплатит актеру Джеффри Рашу рекордную компенсацию в размере 2,9 миллионов долларов по делу о клевете, сообщает The Guardian.

И хотя в Daily Telegraph утверждали, что эта сумма "явно завышена" (только за моральный ущерб Рашу должны выплатить 850 тысяч долларов), и пытались оспорить решение федерального суда Австралии, вынесенное в апреле 2019 года (тогда Раш выиграл иск о клевете), требования таблоида полностью отклонили.

В конце 2017 года Джеффри Раша возмутили статьи, опубликованные в Daily Telegraph. В них журналист Джонатан Моран обвинял его в "ненадлежащем поведении" в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл (вместе с ней лауреат премии "Оскар" играл в постановке "Король Лир" в 2015-2016 годах). Тогда она рассказала, что актер якобы преднамеренно коснулся ее груди во время спектакля.

обратился в суд и заявил, что эти обвинения нанесли "непоправимый вред репутации" (после этого скандала актер оставил пост президента Австралийской академии кинематографии и телевидения. – Прим.ред.).