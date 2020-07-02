TEZ Tour открывает собственный принимающий офис в Турции

Анастасия Иванова

Решение принято в связи с новыми стратегическими планами туроператора – привести работу международных офисов к единым стандартам обслуживания, при этом усилив штат специалистов, который будет осуществлять операционную деятельность и контрактинг с отелями в стране приема.

TEZ Tour открывает собственную принимающую компанию в Турции. Об этом туроператор сообщил «Вестнику АТОР» вчера, 1 июля.

«Мы посчитали, что решение о возобновлении деятельности офиса в Турции именно сейчас вполне оправданно. Ввиду ограничения авиасообщения, когда туристические потоки не столь большие, у нас есть время полноценно отладить всю цепочку процессов по обслуживанию туристов на отдыхе, начиная от встречи гостей в аэропорту, заканчивая контрактингом в отелях. За 25 лет деятельности на туристическом рынке мы накопили значительный опыт по приему гостей в разных странах мира», – рассказал Александр Синигибский, председатель совета директоров TEZ Tour.

В компании напомнили, что TEZ Tour имеет более 30 партнерских офисов по всему миру, что позволяет туроператору качественно предоставлять услуги туристам из России, стран СНГ и Восточной Европы: Болгарии, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии, Молдавии и Казахстана.

Александр Синигибский заверил: «Клиенты в Турции могут быть уверены, что неизменно высокий уровень сервиса и качество обслуживания, которыми всегда отличался туроператор, непременно сохранятся и даже улучшатся». Планы туроператора никак не отразятся на отдыхе клиентов, уже забронировавших свои поездки в Турцию.

«Туристы и розничные партнеры TEZ Tour могут быть уверены в том, что по всем ранее запланированным заявкам в Турцию обязательства туроператором будут исполнены в полном объеме без каких-либо изменений», – прокомментировали в TEZ Tour.