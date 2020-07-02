Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

TEZ Tour открывает собственный принимающий офис в Турции

TEZ Tour открывает собственный принимающий офис в Турции

Решение принято в связи с новыми стратегическими планами туроператора – привести работу международных офисов к единым стандартам обслуживания, при этом усилив штат специалистов, который будет осуществлять операционную деятельность и контрактинг с отелями в стране приема.

TEZ Tour открывает собственную принимающую компанию в Турции. Об этом туроператор сообщил «Вестнику АТОР» вчера, 1 июля.

«Мы посчитали, что решение о возобновлении деятельности офиса в Турции именно сейчас вполне оправданно. Ввиду ограничения авиасообщения, когда туристические потоки не столь большие, у нас есть время полноценно отладить всю цепочку процессов по обслуживанию туристов на отдыхе, начиная от встречи гостей в аэропорту, заканчивая контрактингом в отелях. За 25 лет деятельности на туристическом рынке мы накопили значительный опыт по приему гостей в разных странах мира», – рассказал Александр Синигибский, председатель совета директоров TEZ Tour.

В компании напомнили, что TEZ Tour имеет более 30 партнерских офисов по всему миру, что позволяет туроператору качественно предоставлять услуги туристам из России, стран СНГ и Восточной Европы: Болгарии, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии, Молдавии и Казахстана.

Александр Синигибский заверил: «Клиенты в Турции могут быть уверены, что неизменно высокий уровень сервиса и качество обслуживания, которыми всегда отличался туроператор, непременно сохранятся и даже улучшатся». Планы туроператора никак не отразятся на отдыхе клиентов, уже забронировавших свои поездки в Турцию.

«Туристы и розничные партнеры TEZ Tour могут быть уверены в том, что по всем ранее запланированным заявкам в Турцию обязательства туроператором будут исполнены в полном объеме без каких-либо изменений», – прокомментировали в TEZ Tour.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их расставания
Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Режиссера «Приключений Незнайки» госпитализировали
Режиссера «Приключений Незнайки» госпитализировали
Кремль отреагировал на угрозу санкций из США из-за «сговора» с талибами
Кремль отреагировал на угрозу санкций из США из-за «сговора»
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Лунный день сегодня 2 июля 2020 года
Лунный день сегодня 2 июля 2020 года
Цукерберг согласился на переговоры с активистами после рекламного бойкота
Цукерберг согласился на переговоры с активистами после рекламного
Часть черногорских полицейских отказалась применять силу против сограждан
Часть черногорских полицейских отказалась применять силу против
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Союз композиторов России и "Мелодия" запишут камерную музыку XX-XXI веков
Союз композиторов России и "Мелодия" запишут камерную музыку XX-XXI
Посол Белоруссии в РФ высказался о цене на российский газ
Посол Белоруссии в РФ высказался о цене на российский газ

Топ на сегодня

В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у Ефремова
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у
В Индии запретили TikTok
В Индии запретили TikTok
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух подростков)
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух

Еще по теме

Московский туроператор Polar Tour приостановил работу
Прекращение работы Polar Tour затронуло две тысячи туристов
TEZ Tour поможет турагентам и туристам заработать на коронавирусе
ANEX Tour рассказал о ценах на Сочи в июле и самых популярных отелях