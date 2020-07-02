У "Бивиса и Баттхеда" появится два новых сезона

Анастасия Иванова

. "Бивиса и Баттхеда" после девятилетнего перерыва продлили на два сезона, сообщает THR.

Ими займется создатель сериала Майк Джадж. Он напишет сценарий, выступит продюсером и озвучит обоих персонажей, которые были легендой попкультуры 90-х.

Подписанный с Comedy Central контракт предполагает также создание спин-оффов и спецвыпусков.

По словам Джаджа, проект будет затрагивать темы, которые будут актуальны и для тех, кто не смотрел сериал, и для старых фанатов.

Предыдущий, восьмой сезон вышел в 2011 году, а первые семь - с 1993 по 1997 годы.