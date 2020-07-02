У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия

Анастасия Иванова

Офис Президента обнародовал заявление относительно деятельности Национального банка Украины."Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно заявлял президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - говорится в заявлении пресс-службы ОП.Отмечается, что НБУ вместе с правительством "должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования"."Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.