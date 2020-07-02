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У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия

У Зеленского призвали не придавать политическую окраску деятельности НБУ и увольнению его главы Смолия
Офис Президента обнародовал заявление относительно деятельности Национального банка Украины.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно заявлял президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - говорится в заявлении пресс-службы ОП.

Отмечается, что НБУ вместе с правительством "должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".

"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - отмечается в сообщении.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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