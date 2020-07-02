Украинские эксперты смогут принять участие в расшифровке "черных ящиков" самолета МАУ: получено приглашение

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После решения властей Ирана передать Франции «черные ящики» сбитого самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) у экспертов нашей страны появились реальные перспективы принять участие в процедуре расшифровки бортовых самописцев.

Об этом сообщил в Facebook Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины.

По его словам, Франция направила Украине приглашения присоединиться к расшифровке «черных ящиков», которые прибудут в Леон 20 июля.

«Сегодня Украина получила от Франции приглашение направить наших экспертов для участия в расшифровке „черных ящиков“ РS752, которые (согласно предварительным обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля с.г.», — написал Енин.

Чиновник подчеркнул, что задача Украины — обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

«Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!», — считает замминистра.

Также в расшифровке будут участвовать специалисты из Канады — эта страна заявила о намерении направить во Францию экспертов.

Как известно, украинский самолет компании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Пассажирский самолет был поражен двумя ракетами во время вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Канады и Ирана. Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными. 6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИД Украины со сдержанным оптимизмом отнеслись к согласию Ирана передать на расшифровку во Францию «черные ящики» со сбитого «Боинга» МАУ. К такому отношению, по словам заместителя главы МИД Украины Евгения Енина, вынуждает тот факт, что в марте Иран уже давал похожие обещания, но пока самописцы все еще в Тегеране и все еще не расшифрованы. Тем не менее, Украина довольна, что появилась надежда поставить точку в расследовании причин катастрофы.