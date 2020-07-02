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Украинских заробитчан будут бесплатно тестировать на COVID-19 в Польше

Украинских заробитчан будут бесплатно тестировать на COVID-19 в Польше

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Польша, которая в разгар пандемии коронавируса упростила правила пребывания заробитчан в стране, будет тестировать украинских трудовых мигрантов на на COVID-19 за счет государственных средств.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Отвечая на вопрос, чего ожидать и как готовиться к поездкам украинцам, которые работают в Польше, Цихоцкий отметил, что украинцам обязательно надо заполнить анкету, в которой объясняется, где они будут жить в Польше, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина.

«Все граждане Украины, которые едут в Польшу за работой, проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где они будут работать», — отметил дипломат.

Напомним, в экономике Польши на конец 2019 года общее количество украинских заробитчан составило более 900 тысяч человек. И Польша продолжает нуждаться в украинских трудовых мигрантах.

Ранее «ФАКТЫ» писали об очередях на украинско-польской границе, где заробитчане вынуждены простаивать сутки, чтобы попасть на работу в Европу.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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