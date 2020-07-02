В 27 регионах страны формируются школьные трудовые отряды

Алексей Вольцев

В 27 регионах страны, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже формируются школьные трудовые отряды, сообщает «Российская газета».

Их создает Российское движение школьников вместе с региональными властями и Российскими студенческими отрядами.

«Летние трудовые отряды – «социальный тренажер», на котором дети знакомятся с условиями современного рынка труда, общаются с коллегами-сверстниками и руководителями-взрослыми, осваивают новую социальную роль. Это позволяет выработать у детей понимание базовых правил «взрослой жизни», важности труда и подготовить их к осознанному выбору профессии», – сообщила исполнительный директор Российского движения школьников Мария Уварова.

Отмечается, что чаще всего в трудовые отряды входят школьники с 14 лет. В этом случае за свою работу они получают зарплату. Дети могут благоустраивать муниципальные территории: разбивать клумбы на пришкольных территориях и в городских парках, ухаживать за газонами, полоть клумбы с цветами, белить и окапывать деревья. Ребята постарше могут заниматься покраской территорий детских садов, школ и детских домов, а также подсобными и легкими ремонтными работами в школах.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Учредителем РДШ является Федеральное агентство по делам молодежи.