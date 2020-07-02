В 53 регионах России введут новый налог

Вадим Карасев

Специальный налоговый режим могут ввести власти всех регионов с 1 июля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Федеральную налоговую службу (ФНС). Речь идет о самозанятых и установке приложения на смартфон «Мой налог», с помощью которого отчисления можно делать через персональное устройство, не посещая ведомство. В эксперименте участвовали 23 субъекта, с 1 июля по 1 августа к ним присоединятся еще 53 области, края и республики.

Напоминаем, что налоговая ставка для физлиц равна 4%, а юрлиц – 6%. При этом вставшие на учет как самозанятые в этом году получат бонус на оплату первых налоговых отчислений в размере 12130 рублей. Он суммируется с ранее введенным вычетом 10 тысяч рублей и составит 22 тысячи 130 рублей.

ФНС отчиталась, что в качестве самозанятых в приложении зарегистрированы уже 760 тысяч человек. Специальный налоговый режим позволяет вывести доходы из серой зоны, легализовав прибыль от профессиональной деятельности. Кроме физических лиц режимом могут воспользоваться компании с доходностью до 2,4 миллионов рублей в год, передает РИА Новости.

В качестве меры по поддержке среднего и малого бизнеса власти вернули все оплаченные налоги самозанятыми в 2019 году.

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