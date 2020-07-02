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В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России

В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в условиях пандемии было организовано при соблюдении всех санитарных норм, многие страны могли бы брать с России пример, а сам избирательный процесс продемонстрировал большой уровень демократии, заявила французский депутат Европейского парламента Элен Лапорт.

"Я впервые в России. Я сильно впечатлена санитарным протоколом, который используется в России, в частности, в Москве. Когда я приехала на участок, всем вручили перчатки и маски, измерили температуру, соблюдалось социальное дистанцирование. С этих новых санитарных норм, которые соблюдаются в России, многие страны могли бы брать пример", - сказала Лапорт на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной результатам общественного контроля за общероссийским голосованием по внесению изменений в конституцию РФ.

Что касается самой процедуры голосования, депутат отметила прозрачность и большой уровень демократии в избирательном процессе.


Владимира Путина... Впечатляют масштабы страны, где проживают 150 миллионов жителей - провести здесь такой референдум при пандемии COVID - это действительно подвиг", - подчеркнула французский депутат.
# Политика
По материалам: ria.ru

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