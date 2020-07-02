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В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"

В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
Глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер призвал использовать "комфортные для ВТО" инструменты защиты торговли в отношении "Северного потока 2" в случае, если против него будут задействованы экстерриториальные санкции.

"Речь идет об инструментах защиты торговли, комфортных для ВТО", - заявил Трауре, который принял участие в публичных слушаниях по "Северному потоку 2" в комитете бундестага по энергетике в среду.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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