В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"

Влада Некрасова

Глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер призвал использовать "комфортные для ВТО" инструменты защиты торговли в отношении "Северного потока 2" в случае, если против него будут задействованы экстерриториальные санкции.

"Речь идет об инструментах защиты торговли, комфортных для ВТО", - заявил Трауре, который принял участие в публичных слушаниях по "Северному потоку 2" в комитете бундестага по энергетике в среду.