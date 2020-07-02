В эфире Первого канала вывесивших ЛГБТ-флаг назвали «кончеными пидорасами»

Вадим Карасев

Кадр: Первый канал

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин озвучил собственную классификацию гомосексуалов, а также назвал «кончеными пидорасами» людей, которые повесили флаг ЛГБТ-сообщества на памятник «Родины-матери» в Киеве. На выпуск, вышедший в эфир 26 июня и опубликованный на сайте телеканала, сегодня обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.

В начале выпуска Шейнин предложил гостям студии обсудить то, что посольство США в Москве вывесило флаг гей-сообщества. «Я всегда исходил из того, что если где-то висит флаг чего-то, то он и показывает, кто там внутри. Ну, собственно, если они вывесили этот флаг, значит, там внутри как бы они и есть», — пошутил ведущий и добавил, что флаг США от такого соседства «поник или обвис».

Шейнин также возмутился тем, что посольство США не вывесило флаг ЛГБТ-сообщества в исламских странах, сравнив Россию с Саудовской Аравией. Пресс-секретарь всемирного русского народного собора Юрий Кот добавил, что, по его мнению, на самом деле этот флаг вывесило «посольство глобалистов и содомитов», которое, с его точки зрения, является врагом и США, и России.

После ведущий перешел к обсуждению появления ЛГБТ-флага на памятнике «Родины-матери» в Киеве. Шейнин озвучил собственную классификацию представителей гомосексуального сообщества. По его мнению, флаг на американском посольстве в Москве разместили геи. На Украине же, по мнению Шейнина, «этот флаг вывесили пидорасы». «Просто. Конченые. И тут никакого спора и разговора ни о каком ЛГБТ и о правах гей-сообщества нет. Это мог сделать в такой день только конченый пидорас», — резюмировал ведущий федерального канала под одобрение депутата Госдумы Алексея Журавлева.

21 июня в Киеве состоялся онлайн-марш равенства KyivPride. Активисты запустили дрон с ЛГБТ-флагом. Он завис над памятником «Родины-матери» таким образом, что полотно казалось прикрепленным к мечу, который держит в руках женщина. Позднее это видео назвали монтажом.

Во многих странах в течение июня, «месяца гордости» (Pride Month), проводятся акции, призванные привлечь внимание к гражданским правам представителей ЛГБТ-сообщества.