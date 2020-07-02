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В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей

В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
Избирком Крыма утвердил итоги голосования по внесению изменений в Конституцию РФ: поправки поддержали свыше 1,1 миллиона крымчан, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Ранее сообщалось, что поправки в конституцию поддержали 90,07% избирателей Крыма, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.

"Участникам голосования было выдано 1 миллион 227 тысяч 150 бюллетеней, число бюллетеней, содержавшихся в ящиках для голосования – 1 миллион 226 тысяч 531, число недействительных бюллетеней – 10 тысяч 400. (На вопрос – ред.) …одобряете ли вы изменения конституции Российской Федерации, ответили да 1 миллион 104 тысячи 730, нет - 111 тысяч 401", - сказал Малышев на заседании избиркома.


Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >

# Россия
По материалам: ria.ru

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