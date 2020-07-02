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В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в течение 2020 года

В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в течение 2020 года

В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в течение 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Ленинградской области.  

Школы подключат к интернету в рамках реализации национального проекта «Образование». 

В регионе в прошлом году к высокоскоростному интернету подключили 54 школы. 

«Теперь школы, расположенные в городской местности, подключены на скорости 100 Мбит/сек., а в сельской – 50 Мбит/сек. Такие параметры позволяют беспрепятственно использовать дистанционные образовательные технологии для обучения. Несомненно, это помогло учителям проводить онлайн-занятия в период перехода на дистанционное обучение», – сообщили в пресс-службе. 

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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