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В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов

В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
Федеральный судья вновь постановил освободить задержанного два дня назад лидера преступной группировки Guerreros Unidos, которого обвиняют в убийстве пропавших в 2014 году студентов, сообщило издание Milenio.

"Федеральный судья приказал освободить Хосе Анхеля Касаррубиаса Сальгадо, предполагаемого лидера Guerreros Unidos, причастного к исчезновению 43 студентов из Айотсинапы в сентябре 2014 года", - говорится в материале издания.

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.


Согласно заявлению представителя генеральной прокуратуры, решение судьи об освобождении основано на технически строгом подходе к доказательствам, представленным в 2014 году тогдашним прокурором республики. До физического освобождения Касаррубиаса (это второй раз, когда суд отпускает его после ненадлежаще исполненного ареста) у прокуратуры остается возможность выпуска нового ордера на арест по другому обвинению.

# В мире
По материалам: ria.ru

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