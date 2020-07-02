В Минтрансе назвали условия возобновления международного авиасообщения

Алексей Вольцев

В Минтрансе РФ опровергли рестарт авиасообщения с Турцией с 15 июля. Между тем Turkish Airlines открыла продажу билетов из России в Анталью на вторую половину июля. Ситуацию прокомментировали эксперты.

РЕЙСОВ В ТУРЦИЮ С 15 ИЮЛЯ НЕ БУДЕТ

В Минтрансе в курсе инициативы Турции по возобновлению авиасообщения с РФ с 15 июля. Как сообщил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих, это предложение принято к сведению. Однако г-н Дитрих призвал не делать поспешных выводов о сроках начала международных рейсов в целом или с отдельными странами.

По его словам, открытие международного сообщения зависит от эпидемиологической ситуации. В том числе предстоит оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения коронавирусной инфекции открываются внутрироссийские рейсы.

В отношении сроков рестарта рейсов с Турцией через 2 недели министр транспорта был категоричен. Пресс-служба Минтранса приводит его слова о том, что «ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет».

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕЙСОВ

Источники «Вестника АТОР» рассказали, что ситуацию с зарубежными полетами стоит рассматривать в нескольких плоскостях. Во-первых, из-за высоких темпов распространения коронавируса в РФ туристов из нашей страны не готовы принимать во многих странах мира. Например, РФ не вошла в список разрешенных стран, туристов из которых пустят в ЕС с 1 июля.

Во-вторых, решение о возобновлении рейсов за рубеж принимает правительство. «Очень многое в этом вопросе зависит от позиции МИД РФ и Роспотребнадзора. Эти ведомства оценивают, есть ли в тех или иных странах угрозы безопасности для пребывания россиян. На основе их рекомендаций и будет принято решение. С учетом того, что в ряде стран снова вспышки коронавируса, это решение будет осторожным. Возвращение международного авиасообщения будет постепенным. Оно начнется с ближнего зарубежья», - сообщил эксперт в авиационной отрасли.

Наблюдатели обращают внимание, что список стран СНГ, куда потенциально могли полететь рейсы в середине июля, сократился. Из-за неблагоприятной эпидобстановки под сомнением рейсы с Казахстаном, Арменией и Азербайджаном. В этих странах ужесточают карантин.

В чем не сомневаются эксперты, так это в возвращении полетов в Турцию среди первых при нормализации ситуации. «Турция действительно готова с 15 июля принимать наших туристов, в том числе и чартерные рейсы. Сам факт, что есть какая-то конкретная дата, дает основание для переговоров. Как только статистика по коронавирусу пойдет вниз, российская сторона вернется к предложению Турции. Уверены, что Турция сделает это даже быстрее России. Российских туристов в Турции очень ждут», - подчеркнул источник.

TURKISH AIRLINES ПРОДАЮТ БИЛЕТЫ В АНТАЛЬЮ

О том, как сильно наших соотечественников хотят видеть в Анталье, говорит и политика Turkish Airlines: вслед за продажей билетов на рейсах из Стамбула в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, перевозчик заявил о постановке рейсов на маршруте Стамбул-Казань со 2 августа, а также о полетных программах в Анталью. C 16 июля запланированы ежедневные вылеты в Анталью из Москвы, с 1 августа – из Санкт-Петербурга.

Эксперты поясняют: в условиях неясности сроков открытия границ РФ и текущей эпидобстановки путешествие в Турцию, в частности, в июле, с высокой долей вероятности не состоится. В этом случае у пассажиров Turkish Airlines будет возможность обменять билеты, приобретенные до 20 июля 2020 г., на другой рейс до 31 декабря 2021 г. или изменить свой билет на билет с «открытой датой».