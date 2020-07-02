В Мьянме не менее 50 человек погибли при сходе оползня

Анастасия Иванова

По меньшей мере 50 человек погибли в результате схода оползня в районе добычи нефрита в Мьянме, многие пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Как сообщили в местном управлении пожарной службы, оползень сошел в четверг утром в районе поселения Хпакан в штате Качин на севере страны. Причиной схода стали сильные ливни.

По словам представителя местной администрации, на данный момент на месте происшествия были найдены тела 50 человек.