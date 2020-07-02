В Монголии выявили два случая бубонной чумы

Вадим Карасев

Власти Монголии за последние сутки зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой. Об этом официально сообщает информационное агентство Улан-Батора Montsame. Болезнь обнаружили у семейной пары, которая съела сырое мясо сурка. Врачи Монголии подозревают, что именно это блюдо стало источником заболевания.

Национальный центр зооноз сообщает, что 27-летний житель Монголии и его супруга попали в больницу после опасной трапезы. Молодая женщина находится сейчас в критическом состоянии, врачи борются за жизнь, - пишет Лента. Сейчас доктора выявляют контактный круг лиц инфицированных: известно, что заболевшие чумой были в прямом контакте как минимум с 60-ю людьми. Аймак Ховд, где проживали инфицированные, насчитывает 400 человек, и сейчас поселение закрыто на карантин. Власти Монголии предпринимают все, чтобы предотвратить попытки распространения чумы по территории страны.

Бубонная чума – особо опасная инфекция, которая характеризируется острым и болезненным воспалением лимфатических узлов чаще всего в паховой зоне. Инкубационный период болезни может составлять от 2 до 12 дней. Возможное осложнение болезни – чумная пневмония. На этой стадии инфекция начинает быстро распространяться от больного воздушно-капельным путем

Напомним, что Россия граничит с западной частью Монголии: со стороны Республики Алтай, Бурятии, Забайкальского края и Республики Тыва. Власти Тывы и Алтая со своей стороны уже закрыли российско-монгольские границы.