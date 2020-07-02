В Москве более 7,5 тысячи человек подали заявления на поступление в медколледжи за первые 10 дней приема заявок

Алексей Вольцев

В Москве более 7,5 тысячи человек подали заявления на поступление в медицинские колледжи за первые десять дней приема заявок, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения города Москвы.

Отмечается, что количество поданных в этом году заявок в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В 2019 году было подано около трех тысяч заявлений.

В этом году подать заявку можно будет только в онлайн-формате. Абитуриенту необходимо прикрепить к письму документ, удостоверяющий личность, документ об образовании.

Уточняется, что результаты Единого государственного экзамена для поступления в медколледжи Москвы не требуются.