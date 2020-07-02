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В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 34 пациента с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за прошедшие сутки скончались 34 пациента с подтвержденным диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

Общее число жертв коронавируса достигло 3904. Днем ранее сообщалось о 39 умерших.

В России за последние сутки было выявлено 6760 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 661 тысячу. Из них более 428 тысяч выздоровели, свыше 9,6 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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