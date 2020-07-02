В Плесе открывается выставка библейских иллюстраций Сальвадора Дали
В полном объеме ее нет в российских музеях, она привезена из частного итальянского собрания компанией "Артгит".
В 1963 году художник получил предложение от Джузеппе Альбаретто проиллюстрировать новое издание Библии (Biblia Sacra).
"Сальвадор Дали предпринял рискованное предприятие — передать языком сюрреализма библейские истории и в этом смысле сломать существовавшие в изобразительном искусстве традиции", — говорится в пресс-релизе.
Художник сам выбирал библейские сюжеты. В результате в 1963–1964 годах появились 105 работ в смешанной технике (акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш).
В 1964–1967 годах они были переведены в литографии. Так возник самый масштабный графический проект в творчестве Дали.
Выставка "Священное послание" представит из него 60 работ.
Экспозиция будет работать в Левитановском культурном центре со 2 июля по 13 сентября 2020 года.