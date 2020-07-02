В Подмосковье более 10 тысяч выпускников 3 июля сдадут ЕГЭ

Алексей Вольцев

В Подмосковье более 10 тысяч выпускников 3 июля сдадут Единый государственный экзамен, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«В Подмосковье 3 июля стартует основной период ЕГЭ с участием экзаменуемых. Свыше 10 тысяч выпускников в этот день сдадут экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, для проведения испытаний будет задействовано 186 пунктов, в том числе три пункта на дому. Всего в регионе подготовлено 264 пункта на весь период проведения экзаменов.

«Начинается важный период для ребят, когда они должны в полной мере продемонстрировать все свои знания. Я желаю каждому экзаменуемому удачи и самых высоких баллов. У нас все готово для безопасной процедуры проведения экзаменов как для ребят, так и для организаторов. Мы проверили все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ. Каждый пункт оснащен бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты», – уточнила Каклюгина.

В пресс-службе добавили, что за ходом проведения экзаменов будут следить 368 общественных наблюдателей, в том числе 61 представитель Российского союза молодежи. Результаты экзаменов будут известны не позднее 17 июля.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.