В Подмосковье собрали почти 500 тонн клубники

Лидия Мартынова

В хозяйствах Московской области с начала сезона собрали около 450 тонн клубники, пишет РИАМО.

"Дожди в Подмосковье немного снизили темпы сбора клубники, но они не окажут негативного влияния на итоги урожая. На сегодняшний день сельхозпредприятия региона собрали порядка 450 тонн клубники", – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Лидером по сбору клубники в регионе стал ЗАО "Совхоз имени Ленина", в котором собрали около 400 тонн. Более 30 тонн собрали представители луховицкой "Русской ягоды". Остальной сбор приходится на небольшие агрокомплексы.

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