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В Польше закрыли русскую телепрограмму сразу после первого выпуска

В Польше закрыли русскую телепрограмму сразу после первого выпуска

Телепередача на русском языке «Русский голос», вышедшая в мае 2020 года на польском канале TVP 3, уже закрыта. Причина — «несоответствие с принятой в Польше исторической правдой о Второй мировой войне».

Телевизионная программа, о первом выпуске которой месяц назад сообщало ИА Newstes , закрыта. Об этом сегодня, 2 июля, корреспонденту ИА Newstes сообщил соавтор передачи, секретарь Русского культурно-просветительского общества в Белостоке Андрей Романчук.

«31 мая имел место первый и пока последний выпуск возрождённой телепередачи „Русский голос“. Это единственная в Польше телевизионная программа на русском языке, предназначенная для русского национального меньшинства в Польше. Мы надеялись, что передача вернётся, несмотря ни на что (программа вышла после почти 9-летнего перерыва. — ИА Newstes), однако сразу после её эфира, со 2 июня, появились очень активные группы влияния, требующие снять нашу передачу. И добились. „TVP 3 Białystok“ сняло за… несоответствие нашей телепередачи с принятой в Польше „исторической правдой“ о Второй мировой войне и Дне Победы», — сообщил Романчук.

Напомним, что в первом выпуске народные корреспонденты рассказали о возложении на православном кладбище в Пятинке цветов на могилы красноармейцев в день 75-летия Победы над фашизмом, а также о посадке дубков на месте гибели 300 советских солдат у реки Нарев, которые были убиты в ходе боёв с немецко-фашистскими агрессорами в первые дни Великой Отечественной войны в июне 1941 года. Каждому дубку была подвязана георгиевская ленточка.

Также стоит добавить, что передача «Русский голос» вышла за счёт Польского общественного телевидения, согласно законодательству Польши — Уставу о национальных, этнических и языковых меньшинствах от 6 января 2005 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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