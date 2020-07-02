В Приморье не поступало жалоб на голосовании

Влада Некрасова

Жалоб в избирательную комиссию Приморского края, требующих рассмотрения в соответствии с законодательством до установления итогов голосования, не поступало, сообщил журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

Всего в Приморье зарегистрировано 1 451 286 избирателей. В регионе работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, 211 мест для голосования организованы на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки. Предполагается, что в море за все время проголосуют почти 8,5 тысяч приморцев. За порядком на избирательных участках следят около 5 тысяч общественных наблюдателей.

"Жалоб в избирательную комиссию Приморского края, которые бы требовали рассмотрения в соответствии с законодательством до установления итогов голосования, не поступало. Соответственно, у нас не было таких обращений, которые надо было бы выносить на рассмотрение избирательной комиссии Приморского края", - сказал Охотников.

Он добавил, что были обращения "технического, где-то организационного характера, которые либо направлялись в нижестоящие комиссии, либо ответ давался сразу по обращениям гражданина".