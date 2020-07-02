В Раде рассказали, кто может возглавить НБУ вместо Смолия
Сегодня, 09:12 Лидия Мартынова
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
В случае принятия отставки главы Нацбанка Якова Смолия, его место может занять глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шеченко.
Такое мнение высказал заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (партия «Голос»), передает «Интерфакс-Украина».
В руководстве фракции «Слуга народа» изданию LIGA.net сообщили, что голосование по «вопросу НБУ» в Раде запланировано на 3 июля и также назвали имя Кирилла Шевченко.
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По материалам: fakty.ua