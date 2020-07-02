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В Раде рассказали, кто может возглавить НБУ вместо Смолия

В Раде рассказали, кто может возглавить НБУ вместо Смолия

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В случае принятия отставки главы Нацбанка Якова Смолия, его место может занять глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шеченко.

Такое мнение высказал заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (партия «Голос»), передает «Интерфакс-Украина».
В руководстве фракции «Слуга народа» изданию LIGA.net сообщили, что голосование по «вопросу НБУ» в Раде запланировано на 3 июля и также назвали имя Кирилла Шевченко.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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