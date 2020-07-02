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В Рязанской области поправки к Конституции поддержали 78,81% избирателей

В Рязанской области поправки к Конституции поддержали 78,81% избирателей
Поправки к Конституции РФ поддержали 78,81% жителей Рязанской области, против высказались 20,36% избирателей, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Алексей Просянников после обработки 100% протоколов.

"Приняло участие в голосовании 70,35% от общего количества избирателей. "За" проголосовало 78,81%. "Против" проголосовало 20,36%"  - сказал собеседник агентства.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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