Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем»

В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем»

В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем»

К концу года новые площадки федерального проекта «УчимЗнаем» появятся в Барнауле, Волгограде, Ярославле, Челябинске и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Цель проекта «УчимЗнаем» – создание полноценной образовательной школы для детей, которые вынуждены долгое время лечиться в стационарах медицинских учреждений или на дому.

В конце мая на онлайн-конференции, посвящённой нюансам обучения детей в госпитальных школах в условиях пандемии, психологи факультета «Клиническая и специальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета и педагоги проекта «УчимЗнаем» поделились лучшим опытом применения различных методик в работе с детьми в условиях карантина.

На сегодняшний день площадки проекта «УчимЗнаем» открыты в 34 субъектах Российской Федерации – от Владивостока до Калининграда: в федеральных, республиканских, краевых, областных детских стационарах.

Проект «УчимЗнаем» – инновационная площадка проектирования и внедрения образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Проект реализуется с 2014 года при поддержке Минпросвещения России. За пять лет его реализации образование в госпитальных школах России получили свыше 30 тысяч маленьких пациентов.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен
Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в течение 2020 года
В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в
Школы Германия могут вновь закрыться на карантин
Школы Германия могут вновь закрыться на карантин
В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем»
В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта
В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса «Воспитатель года – 2020»
В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса
Опыт России в обеспечении непрерывности школьного образования получил одну из наиболее высоких оценок на встрече министров образования «Группы 20»
Опыт России в обеспечении непрерывности школьного образования получил
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с австралийской моделью Тиной Луис
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с
Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на гигантских пингвинов
Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО
Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в 2000-х и почему он по-прежнему на волне
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в

Еще по теме

Проект "УчимЗнаем" стартовал в калининградской областной детской больнице
Эксперты обсудят вопросы развития педагогического образования в рамках онлайн-форума
Студенты Мининского университета участвуют в реализации нижегородского проекта «Летний календарь событий»
Вышел новый номер электронного журнала Минпросвещения России «Вестник образования»