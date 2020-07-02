В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем»

Влада Некрасова

К концу года новые площадки федерального проекта «УчимЗнаем» появятся в Барнауле, Волгограде, Ярославле, Челябинске и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Цель проекта «УчимЗнаем» – создание полноценной образовательной школы для детей, которые вынуждены долгое время лечиться в стационарах медицинских учреждений или на дому.

В конце мая на онлайн-конференции, посвящённой нюансам обучения детей в госпитальных школах в условиях пандемии, психологи факультета «Клиническая и специальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета и педагоги проекта «УчимЗнаем» поделились лучшим опытом применения различных методик в работе с детьми в условиях карантина.

На сегодняшний день площадки проекта «УчимЗнаем» открыты в 34 субъектах Российской Федерации – от Владивостока до Калининграда: в федеральных, республиканских, краевых, областных детских стационарах.

Проект «УчимЗнаем» – инновационная площадка проектирования и внедрения образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Проект реализуется с 2014 года при поддержке Минпросвещения России. За пять лет его реализации образование в госпитальных школах России получили свыше 30 тысяч маленьких пациентов.