В сельских школах Волгоградской области обновляется спортивная инфраструктура

Алексей Вольцев

В сельских школах Волгоградской области обновляется спортивная инфраструктура, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Модернизация выполняется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Отмечается, что в пяти сельских школах Жирновского, Иловлинского, Кумылженского, Нехаевского и Серафимовичского районов ремонт выполнен на 100%. На остальных объектах (в Алексеевском, Даниловском, Еланском, Киквидзенском, Николаевском, Новониколаевском, Руднянском) работы находятся на завершающей стадии.

В спортзалах меняют систему отопления, проводят внутренние отделочные работы. Кроме того, для школ закуплено новое оборудование и инвентарь: мячи, баскетбольные сетки, маты, тренажеры. На базе каждого спортзала не только будут проходить занятия по физической культуре, но и создадут спортклубы, которые юные и взрослые селяне смогут посещать в свободное время.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.