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В Таганроге беременная член УИК получила удар в живот от пьяного избирателя

В Таганроге беременная член УИК получила удар в живот от пьяного избирателя

Во время голосования по поправкам в Таганроге на беременную женщину напал пьяный мужчина. Он ударил ее ногой в живот и пытался разбить урну для голосования.

Во время проведения референдума по поправкам в Конституцию в РФ на участке вне помещения на беременную женщину члена избирательной комиссии №2239 напал пьяный мужчина. Он отобрал переносную урну и хотел ее разбить, женщина пыталась забрать урну и получила удар в живот.

Данный инцидент взят на контроль партией ЛДПР. Полиция задержала нападавшего, в отношении его возбуждено уголовное дело. Пострадавшей ничего не угрожает, ее перевели на работу в закрытом помещении.

В ЛДПР заявили, что члены УИК не должны работать на выездных участках без сотрудников полиции, сообщает Панорама.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам в Конституцию, для недопущения распространения коронавирусной инфекции участки организовали вне помещений и предоставили для права голоса пять дней.

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По материалам: u-f.ru

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