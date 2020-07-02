Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Волгограде маршрутки перевозили граждан с неисправными тормозами

В Волгограде маршрутки перевозили граждан с неисправными тормозами

В Волгограде маршрутки перевозили граждан с неисправными тормозами

В Волгограде сотрудниками правоохранительных органов с маршрутов были сняты семь микроавтобусов, которые перевозили пассажиров, имея неисправную тормозную систему, сообщают региональные издания.

Сегодня сотрудники ГИБДД проводили контрольные мероприятия в областном центре с целью проверки технического состояния маршрутного общественного транспорта, который из пандемии коронавируса вынужден был простаивать с апреля и вышел на привычные маршруты лишь 29 июня, сообщили в главном комитете МВД Волгограда.

По информации, сотрудникам ГИБДД потребовалось лишь несколько часов, чтобы выявить первые нарушения. Семь маршруток с неисправной тормозной системой отправились на штрафстоянку. Также из-за отсутствия тахографа, следящего за режимом труда и отдыха, сняли с маршрутов ещё шесть машин.

Помимо перечисленных нарушений, сотрудники выявили незаконное внесение конструктивных изменений в автомобиль, за что были оштрафованы четыре водителя, а также в ещё одном автомобиле без надлежащего техосмотра было установлено газобаллонное оборудование.

Читайте также: В Волгограде подорожал на 25% проезд в маршрутках
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Путин подписал указ о расширении списка «Город трудовой доблести»
Путин подписал указ о расширении списка «Город трудовой доблести»
Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году
Минфин более чем вдвое увеличит заимствования в 2020 году
США призвали Германию воспринимать Россию как угрозу
США призвали Германию воспринимать Россию как угрозу
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Журналист пробрался в монастырь на Урале и описал «эксклюзивные функции» Сергия
Журналист пробрался в монастырь на Урале и описал «эксклюзивные
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте в Иране
«Гепарды родины» взяли ответственность за пожар на ядерном объекте
Сенатор: после голосования потребуются изменения в социальные законы
Сенатор: после голосования потребуются изменения в социальные законы
Рианна представила новые модели нижнего белья в рекламе своего бренда
Рианна представила новые модели нижнего белья в рекламе своего бренда
Как прошло голосование в Москве: сравнение данных наблюдателей и ЦИК
Как прошло голосование в Москве: сравнение данных наблюдателей и ЦИК
Школы Татарстана получат технику на 18,9 миллиона рублей
Школы Татарстана получат технику на 18,9 миллиона рублей
В Вологодской области создадут в 2020–2022 годах три «IT-куба»
В Вологодской области создадут в 2020–2022 годах три «IT-куба»
В Подмосковье более 10 тысяч выпускников 3 июля сдадут ЕГЭ
В Подмосковье более 10 тысяч выпускников 3 июля сдадут ЕГЭ

Топ на сегодня

Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам
В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в 2000-х и почему он по-прежнему на волне
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов

Еще по теме

В Волгограде нарушение инструкции ГИБДД будет стоить водителям жизни
В Туле сотрудники ГИБДД начали проверку грузового транспорта
Названы сроки запуска дачных автобусов в Волгограде
Три новых маршрута общественного транспорта появились в Реутове