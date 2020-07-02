В Волгограде маршрутки перевозили граждан с неисправными тормозами

Вадим Карасев

В Волгограде сотрудниками правоохранительных органов с маршрутов были сняты семь микроавтобусов, которые перевозили пассажиров, имея неисправную тормозную систему, сообщают региональные издания.

Сегодня сотрудники ГИБДД проводили контрольные мероприятия в областном центре с целью проверки технического состояния маршрутного общественного транспорта, который из пандемии коронавируса вынужден был простаивать с апреля и вышел на привычные маршруты лишь 29 июня, сообщили в главном комитете МВД Волгограда.

По информации, сотрудникам ГИБДД потребовалось лишь несколько часов, чтобы выявить первые нарушения. Семь маршруток с неисправной тормозной системой отправились на штрафстоянку. Также из-за отсутствия тахографа, следящего за режимом труда и отдыха, сняли с маршрутов ещё шесть машин.

Помимо перечисленных нарушений, сотрудники выявили незаконное внесение конструктивных изменений в автомобиль, за что были оштрафованы четыре водителя, а также в ещё одном автомобиле без надлежащего техосмотра было установлено газобаллонное оборудование.

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