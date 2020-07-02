В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса «Воспитатель года – 2020»

Анастасия Иванова

В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса «Воспитатель года – 2020», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Победителем и обладателем главного приза конкурса «Хрустальная жемчужина» стала педагог дополнительного образования детсада № 348 Советского района Волгограда Анна Григорьянц. Именно она представит Волгоградскую область в финале конкурса «Воспитатель года России», который пройдет осенью в Перми.

Второе место у музыкального руководителя детского сада № 9 «Светлячок» города Котельниково Анастасии Смирновой. Третье место заняла воспитатель детского сада № 3 «Березка» Октябрьского района Анастасия Сидельникова. В 2020 году в региональном этапе конкурса приняли участие 28 работников дошкольных организаций: воспитатели, инструкторы физической культуры, музыкальные работники, педагоги дополнительного образования. Все испытания проходили дистанционно.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится Минпросвещения России и Общероссийским Профсоюзом образования. В 2020 году конкурс пройдет при поддержке Правительства Пермского края.