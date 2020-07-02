В Вологодской области создадут в 2020–2022 годах три «IT-куба»

Анастасия Иванова

В Вологодской области создадут в 2020–2022 годах три «IT-куба», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Вологодской области Ларису Каманину.

Центры будут открыты в городах Грязовце, Соколе и Череповце.

«В 2020 году в Грязовце будет открыт «IT-куб», в 2021–2022 годах такие центры появятся еще в городах Соколе и Череповце. Также продолжится работа по развитию материально-технической базы, информационной и технологической инфраструктуры в 101 образовательной организации – это 78 муниципальных и 23 профессиональные образовательные организации. В рамках проекта будет закуплено оборудование для двух ученических классов: интерактивный комплекс, ноутбук учителя и 15 ноутбуков для учеников», – сказала Каманина.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеры ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.