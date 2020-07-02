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В законе предлагают закрепить право на выплату семьям погибших госслужащих

В законе предлагают закрепить право на выплату семьям погибших госслужащих

В России предлагают предоставлять единовременные выплаты семьям погибших или умерших госслужащих, которые были отмечены государственными наградами. Соответствующий законопроект, внесённый кабмином, депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции на следующей неделе.

Сегодня в соответствии с Указом Президента РФ единовременная выплата при награждении государственными наградами Российской Федерации или поощрении Президентом и Правительством положена федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета РФ, органов внутренних дел РФ.

На неё также могут рассчитывать сотрудники ФСИН, Государственной противопожарной службы МЧС России, таможенных органов, а также те, что служил в войсках нацгвардии или имел специальные звания полиции. То же относится к лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, а также лицам, уволенным с федеральной государственной службы и представленным к поощрению или награждению в период её прохождения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта предлагают поправки в действующее законодательство, согласно которым, в случае гибели или смерти награждённого сотрудника — в том числе награждённого посмертно — единовременное поощрение будет выплачиваться членам его семьи. Размеры и порядок выплаты установит президент. Обратиться за такой выплатой в государственный орган, где работал награждённый, можно будет в течение полугода.

Отметим, что ранее документ был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Профильный комитет в заключении на законопроект подчеркнул, что к членам семьи, имеющим право на получение единовременного поощрения, отнесут супругу (супруга), родителей, детей и лиц, находившихся на иждивении. Это необходимо для единообразия исполнения закона.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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