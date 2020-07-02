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Вдоль границы с Украиной Россия сосредоточила почти 90 тысяч военных: в ОБСЕ обнародовали показательную карту

Вдоль границы с Украиной Россия сосредоточила почти 90 тысяч военных: в ОБСЕ обнародовали показательную карту

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Россия продолжает наращивать численность войск на границе с Украиной. На сегодня наземная группировка российской армии вдоль границы достигает 87 тыс. военнослужащих. Такие данные привел начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ Леонид Голопатюк на форуме ОБСЕ.

В рамках форума были озвучены и другие данные, свидетельствующие о наращивании российских сил на границе с Украиной. «Вдоль государственной границы Украины развернуты 28 батальонно-тактических групп… До 1100 танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов», — приводит заявление Голопатюка Укринформ.

Также было отмечено, что на базовых аэродромах возле границы с Украиной Россия сосредоточила около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов. О дислокации сил дает представление инфографика, обнародованная в рамках форума ОБСЕ.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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