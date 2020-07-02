Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии. Об этом сообщает Evening Express.

«Правительство ее величества признает господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, и, как следствие, не признает господина Мадуро законным президентом», — приводит издание слова судьи Найджела Тира.

Спор возник из-за того, что центробанк Венесуэлы BCV собрался перевести золото из английского банка на счета программы развития ООН и таким образом потратить их на медицинские товары и продовольствие для населения в период коронавирусного кризиса. Перевод, однако, был остановлен: о своем праве распоряжаться золотом заявил специально созданный Гуайдо управляющий совет банка.

Британский суд встал на сторону оппозиционеров: по словам судьи, провластный управляющий совет «может найти более теплый прием в странах, чьи власти заняли иную позицию касательно легитимности господина Мадуро, в Англии же их запросы обречены».

Ранее президент страны Николас Мадуро принял решение выслать представителя Евросоюза из Венесуэлы. Он потребовал от Европы проявлять уважение и также назвал ее политику колониальной.

Это стало ответом на то, что Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список. Такое действие объяснили наказанием за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и «подрывом демократии» в стране. Им запрещен въезд на территорию объединения, и их счета в европейских банках будут заморожены.

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.