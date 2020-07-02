Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом ВенесуэлыФото: Globallookpress.com

Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии. Об этом сообщает Evening Express.

«Правительство ее величества признает господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, и, как следствие, не признает господина Мадуро законным президентом», — приводит издание слова судьи Найджела Тира.

Спор возник из-за того, что центробанк Венесуэлы BCV собрался перевести золото из английского банка на счета программы развития ООН и таким образом потратить их на медицинские товары и продовольствие для населения в период коронавирусного кризиса. Перевод, однако, был остановлен: о своем праве распоряжаться золотом заявил специально созданный Гуайдо управляющий совет банка.

Британский суд встал на сторону оппозиционеров: по словам судьи, провластный управляющий совет «может найти более теплый прием в странах, чьи власти заняли иную позицию касательно легитимности господина Мадуро, в Англии же их запросы обречены».

Ранее президент страны Николас Мадуро принял решение выслать представителя Евросоюза из Венесуэлы. Он потребовал от Европы проявлять уважение и также назвал ее политику колониальной.

Это стало ответом на то, что Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список. Такое действие объяснили наказанием за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и «подрывом демократии» в стране. Им запрещен въезд на территорию объединения, и их счета в европейских банках будут заморожены.

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен
Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в течение 2020 года
В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в
Школы Германия могут вновь закрыться на карантин
Школы Германия могут вновь закрыться на карантин
В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем»
В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта
В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса «Воспитатель года – 2020»
В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса
Опыт России в обеспечении непрерывности школьного образования получил одну из наиболее высоких оценок на встрече министров образования «Группы 20»
Опыт России в обеспечении непрерывности школьного образования получил
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с австралийской моделью Тиной Луис
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с
Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на гигантских пингвинов
Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО
Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в 2000-х и почему он по-прежнему на волне
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в

Еще по теме

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Генерал ВВС признал Гуайдо временным главой Венесуэлы
Израиль признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Европарламент признал Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы