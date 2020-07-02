Власти Украины боятся возвращения Донбасса — Мураев

Влада Некрасова

Власти современной Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль и ни за что не пойдут на это до тех пор, пока страна находится под внешним управлением.

Такое заявление в эфире телеканала «НАШ» сделал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Запись данной трансляции 1 июля появилась на его YouTube-канале.





По словам Мураева, украинские власти опасаются, что должны будут выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также искать резервы на восстановление территорий.

Кроме того, Киеву придется расследовать военные преступления против мирных жителей и разбираться, кто на самом деле является «героем», а кто «преступником».

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — сказал политик.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Евгений Мураев заявил о возможном банкротстве украинской экономики и росте сепаратизма в стране в случае усиления карантинных мероприятий, введенных из-за пандемии коронавируса.