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Восстановлен облик мужчины из древней «гробницы затонувших черепов» в Швеции

Восстановлен облик мужчины из древней «гробницы затонувших черепов» в Швеции

Художник-криминалист из Швеции Оскар Нильсон восстановил внешность мужчины, останки которого были найдены в «гробнице затонувших черепов» на восточном берегу озера Веттерн в Швеции.

11 лет назад во время археологических раскопок в пересохшем русле реки на восточном берегу озера было сделано одно из самых необычных и загадочных открытий. Археологи обнаружили там гробницу, состоявшую из человеческих черепов, насаженных на колья восемь тысяч лет назад.

Учёные назвали захоронение «гробницей затонувших черепов». Археологи раскопали черепа 11 человек, которые принадлежали мужчинам, женщинам и детям. Два черепа были проткнуты деревянными кольями и у других черепов были аналогичные повреждения. Один из найденных черепов был подвергнут реконструкции.

Задачей специалиста, художника-криминалиста Оскара Нильссона, было восстановление образа человека, жившего 8 тысяч лет назад, и закончившего жизнь таким ужасным образом. При реконструкции он использовал генетическую информацию, которая была собрана учеными в ходе исследования черепов.

Человека, чей облик по черепу восстанавливал криминалист, нарекли Людвигом. Это был мужчина пятидесяти лет с голубым цветом глаз. Ему художник также подобрал и одежду.

По словам Нильссона, Людвиг носил одежду из кожи кабана — это видно из найденных вместе человеческих черепов и челюстей животных. Криминалист считает, что находка позволяет судить о большом значении животных в жизни, культуре и религии этого народа.

Фредрик Халлгрен, руководитель раскопок, считает, что в Швеции существует по меньшей мере еще одно такое захоронение мезолита, имеющее следы подобной традиции.

Учёным удалось получить образцы ДНК шести черепов, которые позволили определить внешний вид людей, их цвет кожи, волос и глаз. С помощью изотопного анализа исследователи выяснили, чем питались эти люди — их рацион в основном состоял из рыбы, кроме этого, они питались мясом оленей и лосей.

Сообщество, которое оставило за собой захоронение из 11 черепов, проткнутых копьями, по мнению специалистов, было кочевым народом. Возможно, что люди, занимающиеся большую часть года охотой и собирательством на прилегающей к реке местности, собирались в какое-то время у водоёма для совместной рыбалки. Тогда же происходили празднества, пиршества, совершались брачные и другие ритуалы, пишет National Geographic Россия.

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По материалам: u-f.ru

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