Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » За поправки в Конституцию России проголосовали 92% жителей Абхазии

За поправки в Конституцию России проголосовали 92% жителей Абхазии

За поправки в Конституцию России проголосовали 92% жителей Абхазии

В Абхазии в голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие почти три тысячи избирателей.

По данным посольства России в Абхазии, где проходило голосование, всего за поправки в Конституцию проголосовали 2 722 человека, против — 171, еще 61 бюллетень признаны недействительными.

Таким образом, поправки поддержали 92,15% голосовавших, против изменений в основной закон Российской Федерации проголосовали 5,79%.

Протокол по итогам голосования в Абхазии был отправлен в Москву, сообщает «Sputnik Абхазия».

ЦИК России обработал 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию страны. За принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса
Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса
За поправки в Конституцию России проголосовали 92% жителей Абхазии
За поправки в Конституцию России проголосовали 92% жителей Абхазии
Фотография «вкуса детства» из СССР рассорила пользователей сети
Фотография «вкуса детства» из СССР рассорила пользователей сети
Серебренников заявил о неспособности оплатить штраф и выругался по поводу денег
Серебренников заявил о неспособности оплатить штраф и выругался по
В Подмосковье собрали почти 500 тонн клубники
В Подмосковье собрали почти 500 тонн клубники
Названы самые выгодные во время пандемии профессии
Названы самые выгодные во время пандемии профессии
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона избирателей
В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона
"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России
Энергетика мужчины и женщины: тайны гармонии
Энергетика мужчины и женщины: тайны гармонии
Директор «Уральских пельменей» ответил на обвинения бывшей звезды коллектива
Директор «Уральских пельменей» ответил на обвинения бывшей звезды
Мишустин: родители 28 миллионов детей смогут получить выплату
Мишустин: родители 28 миллионов детей смогут получить выплату
В Dota 2 появился анонимный режим
В Dota 2 появился анонимный режим

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в 2000-х и почему он по-прежнему на волне
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в
Трамп утвердил вывод из ФРГ почти 10 тысяч американских солдат для "сдерживания России"
Трамп утвердил вывод из ФРГ почти 10 тысяч американских солдат для

Еще по теме

Средняя явка на голосовании по поправкам приблизилась к 65%
Поправки в Конституцию поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов
ЦИК обработал свыше 99% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции
Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов