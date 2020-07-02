За поправки в Конституцию России проголосовали 92% жителей Абхазии

Алексей Вольцев

В Абхазии в голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие почти три тысячи избирателей.

По данным посольства России в Абхазии, где проходило голосование, всего за поправки в Конституцию проголосовали 2 722 человека, против — 171, еще 61 бюллетень признаны недействительными.

Таким образом, поправки поддержали 92,15% голосовавших, против изменений в основной закон Российской Федерации проголосовали 5,79%.

Протокол по итогам голосования в Абхазии был отправлен в Москву, сообщает «Sputnik Абхазия».

ЦИК России обработал 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию страны. За принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.