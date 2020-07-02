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Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря госдепартамента США о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря госдепартамента США о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Каждое государство имеет право на свою внутреннюю политику, заявила в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус о голосовании по поправкам к Конституции РФ, передает РИА «Новости».

Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность по поводу голосования в России по конституционным поправкам. Об этом заявила пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус.

«Просто нужно всем им успокоиться, принять как факт, что сами же и придумали какое-то время назад, а в последние годы звучало у них регулярно: не надо вмешиваться во внутренние дела других государств, — сказала Мария Захарова. — Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную».

Общероссийское голосование по правкам в Конституцию РФ прошло с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян.

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По материалам: pnp.ru

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