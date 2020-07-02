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Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США о голосовании в России по поправкам к Конституции, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.

США выразили в четверг обеспокоенность по поводу голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом до 2036 года, заявила пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус.

# В мире
По материалам: ria.ru

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