Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

Анастасия Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление США о голосовании в России по поправкам к Конституции, призвала не вмешиваться во внутренние дела других стран.

США выразили в четверг обеспокоенность по поводу голосования в России по конституционным поправкам, особую озабоченность Вашингтона вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом до 2036 года, заявила пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус.