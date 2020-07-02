Запрет на зарубежные рейсы продлен, но надежда остается

Лидия Мартынова

В июле у россиян с большой долей вероятности не будет возможности для авиапутешествий в Турцию и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Запрет на международное авиасообщение продлен, однако эксперты не исключают, что при нормализации эпидемиологической обстановки шансы полететь за границу все-таки остаются.

ПРОДЛЕНИЕ ЗАПРЕТА НОСИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

По информации РБК, Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы. Источники «Вестника АТОР» говорят, что в этом решении сенсации нет. «Это техническое решение. Оно было ожидаемым. Такую телефонограмму регулятора перевозчики и аэропорты получают каждый месяц, начиная с момента закрытия границ», - отмечают эксперты.

По их данным, пролонгация запретов на зарубежные рейсы до 1 августа, тем не менее, на 100% не исключает, что при нормализации эпидемиологической ситуации в России запрет может быть пересмотрен. «Теоретические шансы на возобновление международного авиасообщения остаются. Перевозчики готовы лететь. Решающей в этом вопросе будет позиция Роспотребнадзора», - говорит источник в авиаотрасли.

Ранее о том, что надежда на рестарт полетов за рубеж сохраняется в июле, заявлял и министр транспорта Евгений Дитрих.

О том, что российская граница останется «на замке», как минимум, до 1 августа, свидетельствуют и действия иностранных перевозчиков. Так, «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию по 31 июля включительно.

СРОКИ ОТКРЫТИЯ РЕЙСОВ В ЕВРОПУ МОГУТ СДВИНУТЬСЯ

По мнению экспертов, отсрочка рестарта рейсов в страны ближнего зарубежья может отодвинуть и сроки открытия авиасообщения в Турцию, Европу и другие страны мира. Тем более, что ЕС официально не открыл границу для граждан РФ с 1 июля.

В Брюсселе обещали каждые 15 дней пересматривать список стран, гражданам которым будет разрешен въезд. Таким образом, «окно в Европу» для россиян теоретически может открыться 15 июля, 1 или 15 августа, или уже в сентябре.

По информации «Интерфакса», в МИД РФ надеются, что решение ЕС не включать Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, может быть пересмотрено с учетом эпидемиологических показателей 15 июля.

Напомним, Евросоюз готов пускать россиян при соблюдении двух основных критериев: снижение статистики новых случаев коронавируса и соблюдение принципов взаимности. Последнее – принципиально. Например, Брюссель не против пустить граждан КНР уже с 1 июля, но только при условии, что Китай разрешит взаимные поездки. Пекин пока на это предложение ЕС не отреагировал.

Какой будет позиция РФ в вопросе возобновления деловых и туристических обменов со странами Европы остается неясным. Консульства РФ за рубежом постепенно возобновляют работу, однако туристические визы в Россию не оформляются.

Как подчеркивают эксперты, на текущий момент единственным ориентиром возможных сроков открытия границ по-прежнему остаются рейсы «Аэрофлота». Национальный перевозчик планирует возобновить полеты по зарубежным направлениям с 1 августа. Продажа билетов открыта.

О том, что возвращение российских рейсов в Турцию с 1 августа было бы оптимистичным вариантом, ранее заявил и глава ANEX Group Нешет Кочкар.