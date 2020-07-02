Зеленский принял решение по отставке Смолия
Сегодня, 11:18 Влада Некрасова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
После того, как Яков Смолий подал заявление об отставке в связи с политическим давлением, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы НБУ.
Инициатор постановления — президент Украины Владимир Зеленский. Проект документа подан на рассмотрение руководству.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МФВ заявили, что независимый Нацбанк Украины находится в центре программ, поддерживаемых Международным валютным фондом, и что его независимость должна быть сохранена преемником руководителя НБУ.60 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua