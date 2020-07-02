Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский принял решение по отставке Смолия

Зеленский принял решение по отставке Смолия

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как Яков Смолий подал заявление об отставке в связи с политическим давлением, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы НБУ.

Инициатор постановления — президент Украины Владимир Зеленский. Проект документа подан на рассмотрение руководству.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МФВ заявили, что независимый Нацбанк Украины находится в центре программ, поддерживаемых Международным валютным фондом, и что его независимость должна быть сохранена преемником руководителя НБУ.

60 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Найдена самая старая фотография представителя народа маори
Найдена самая старая фотография представителя народа маори
В Москве более 7,5 тысячи человек подали заявления на поступление в медколледжи за первые 10 дней приема заявок
В Москве более 7,5 тысячи человек подали заявления на поступление в
В 27 регионах страны формируются школьные трудовые отряды
В 27 регионах страны формируются школьные трудовые отряды
Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее конфликта с отцом
Меган Маркл была расстроена молчанием королевского дворца в разгар ее
Юбилейный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится в парке "Зарядье"
Юбилейный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится в парке "Зарядье"
Препятствий для обмена Пола Уилана больше нет — адвокат
Препятствий для обмена Пола Уилана больше нет — адвокат
В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России
В ЕП оценили уровень санитарных мер при голосовании в России
Бабушкины советы: какие вещи нельзя класть на кровать
Бабушкины советы: какие вещи нельзя класть на кровать
В Совфеде прокомментировали данные о связи России с талибами
В Совфеде прокомментировали данные о связи России с талибами
Российские компании испугались последствий господдержки
Российские компании испугались последствий господдержки
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
Пригожин оценил положение российских артистов
Пригожин оценил положение российских артистов

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Специфика требований к курсовым и контрольным работам
Специфика требований к курсовым и контрольным работам
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента

Еще по теме

Глава НБУ Смолий написал заявление об увольнении
Послы G7 отреагировали на отставку Смолия
Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировали проект постановления
Депутат Рады предлагает уволить главу МВД Украины Авакова