Журналист пробрался в монастырь на Урале и описал «эксклюзивные функции» Сергия

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Журналист издания «Такие дела» Дмитрий Сидоров под видом паломника пробрался в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием. Он провел там около трех дней и описал, что происходит в обители. Репортаж из обители опубликован на сайте «Таких дел».

По подсчетам корреспондента, в монастыре находится около 500 человек. На территории монастыря «несут дозор» казаки. Они же помогают писать письма в поддержку схиигумена. В текстах, обращенных к патриарху, паломники просят «сменить гнев на милость» и разрешить отцу Сергию служить. При этом администрация монастыря открестилась от причастности к сбору обращений.

В общении с паствой Сергий акцентирует внимание на своих «эксклюзивных функциях». «О раковых я забочусь, об инвалидах, больше никому они не нужны!» — приводит Сидоров слова схиигумена. Сергий также проводит «отчитку» — подразумевается, что таким образом он «изгоняет бесов».

Находиться на территории монастыря разрешается только тем, кого благословил отец Сергий. Паломники вслед за схиигуменом отрицают опасность коронавируса и не соблюдают действующие в России меры предосторожности. Несмотря на это, по мнению одной из женщин, некие «они» «специально подбрасывают в храмы капсулы с коронавирусом».

Во время разговора с одной из монахинь Сидоров признался, что является журналистом, однако она отказалась от разговора о «духовной тирании». Через несколько минут мужчина, представившийся Андрюхой, попросил журналиста покинуть монастырь и сказал, что его больше не пустят на территорию обители.

О захвате Сергием женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

Утверждалось, что территория обители охранялась казаками, якобы призванными для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков.

В монастыре также были замечены участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк, духовником которых является Сергий. Обитель также посетила Ксения Собчак со съемочной группой. Вместе с бывшими послушниками они снимали фильм об издевательствах в монастыре. В последний день съемок на команду Собчак было совершено нападение. Охранники монастыря избили оператора Сергея Ерженкова (ему сломали руку) и бывшего послушника монастыря по имени Филипп.