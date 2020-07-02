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Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен

Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших женМихаил ЕфремовФото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Знакомые актера Михаила Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Режиссер Валерий Сергеев заявил, что артист «истязал женщин». «Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь», — вспомнил он. По его словам, в театр-студию «Современник-2», худруком которого являлся Ефремов, многие попадали через постель.

Сергеев отметил, что из-за пристрастия артиста к алкоголю учреждение «штормило». Он также рассказал, что Ефремов подсаживал всех своих жен на выпивку. «Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть — все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова», — рассказал режиссер.

Бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова подтвердила, что артист поднимал руку на жен. Особенно агрессивным он становился после алкоголя. «Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить», — заявила Бронзова.

Она считает, что на наркотики Ефремова подсадила бывшая жена Качалина. Бронзова вспомнила, что однажды актер сказал, что не может играть в спектакле из-за сильной боли в горле. Артисту вызвали врача, который сказал, что Ефремов обжег слизистую кокаином.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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